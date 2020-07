«Coraggioso e determinato, avrà il mio sostegno»: il saluto di Sergio Giordani ad Arturo Lorenzoni

«Ringrazio Arturo per il lavoro che ha svolto e per il sostegno che ci siamo dati a vicenda sempre dopo che insieme abbiamo intrapreso questa appassionante esperienza per la città»: inizia così la nota con cui Sergio Giordani ringrazia pubblicamente Arturo Lorenzoni, che ha annunciato le sue dimissioni da vicesindaco e assessore per partecipare alle elezioni regionali quale sfidante di Luca Zaia.

Ringraziamento

Aggiunge il sindaco Giordani: «Questa nuova avventura che ora lo coinvolgerà dimostra che è una persona coraggiosa e determinata e avrà il mio sostegno come io ho avuto il suo in questi 3 anni di mandato. Abbiamo contribuito a dar vita a un laboratorio politico e civico che aveva e ha l’ambizione di cambiare in meglio Padova, città che entrambi amiamo moltissimo e per la quale siamo riusciti a fare tante cose superando anche gli scogli più delicati nella compattezza e nel buon senso. Questa esperienza continua, con tanti mondi diversi che vogliono lavorare assieme, nel rispetto e nel riconoscimento per le forze politiche, ma nel solco del civismo, un binario da cui non mi discosterò per nessuna ragione e di cui sarò garante nella sostanza delle cose fatte e che faremo: è questa l’unica cosa che conta. In questi anni è nata anche una sincera amicizia e Arturo mi ha sempre aiutato a mantenere un ottimo clima nella squadra; sono certo mi darà ancora una mano perché conosco e ho toccato con mano più volte il suo senso di responsabilità. In ogni caso resterà per me e la Giunta un interlocutore importante nonché un riferimento politico per i tanti cittadini che lo hanno votato. Continuerò a lavorare e confrontarmi con lui anche nei prossimi anni a prescindere dalla veste che ricoprirà e come sempre penseremo solo al bene della nostra Padova».