Nuovo direttore per l'unità di cure primarie: è la dottoressa Elena Debora Toffanello

La dottoressa Elena Debora Toffanello è il nuovo direttore dell'Unità operativa complessa Cure Primarie dei Distretti 1 - 2 - 3 di Padova: si occuperà quindi del coordinamento dell’assistenza sul territorio mediante la collaborazione con i medici di medicina generale, dell’assistenza domiciliare, di quella resa nelle strutture intermedie e nelle case di riposo.

Elena Debora Toffanello

43 anni, la dottoressa Elena Debora Toffanello si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova con il massimo dei voti e la lode per poi specializzarsi in Geriatria, sempre con il massimo dei voti, con una tesi sulle abitudini alimentari, lo stato di salute e la mortalità di una popolazione di anziani residenti a Padova. Successivamente ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Mediche e Chirurgiche, indirizzo Geriatria ed Ematologia, pubblicando numerosi lavori scientifici su riviste internazionali, sul ruolo protettivo della vitamina D sul declino cognitivo e sulla performance motoria in età avanzata. Dal 2008 al 2010 ha lavorato in reparti per acuti di Geriatria, prima a Camposampiero, poi all’Ospedale di Piove di Sacco. Dal 2010 è stata dirigente medico dell’Unità operativa complessa di Lungodegenza dell’Ospedale sant’Antonio di Padova, e dal 2017 direttore facente funzioni. Dal 2016 è stata responsabile di uno dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) e responsabile dell’ambulatorio per la diagnosi, prevenzione, trattamento dell’osteoporosi post-menopausale e senile severa. L’esperienza clinica le ha permesso di acquisire competenze e conoscenze specifiche delle patologie croniche invalidanti, della loro prognosi e dell’impatto sui servizi sanitari, al fine di implementare la gestione socio-sanitaria della non autosufficienza e della cronicità, mediante la costruzione di progetti assistenziali territoriali e di percorsi condivisi con la medicina convenzionata. Alla dottoressa Toffanello gli auguri di buon lavoro dell’intera Direzione Strategica dell’Ulss 6 Euganea.