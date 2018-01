L'associazione Mondo Libero dalla Droga incontra i negozianti di Guizza e Arcella

Riceviamo da parte di un'utente e pubblichiamo:

A Padova spaccio e droga sono i problemi principali legati alla microcriminalità, ma non solo. Per far fronte a questo grande problema sociale, continua settimanalmente l’opera dei volontari dell'associazione Mondo Libero dalla Droga Padova, che nel weekend hanno distribuito ai negozianti delle zone Guizza e Arcella degli opuscoli informativi e gratuiti sugli effetti delle droghe.

Gli opuscoli dal nome "La Verità sulla Droga" danno informazioni generali sulle droghe più conosciute e più in uso. Insieme ad essi i volontari distribuiscono anche altri opuscoli, quali "La Verità sull'Ecstasy", "La Verità sull'Eroina" e "La Verità sulla Marijuana". Ognuno di questi prende in esame una sostanza specifica, dando brevi informazioni sugli effetti a breve e lungo termine e riportando alcune testimonianze. Lo scopo è quello di prevenire l'utilizzo di tali sostanze.

Parlando con diversi negozianti, i volontari affermano che quello della droga è realmente un grosso problema sociale, diffuso a macchia d’olio e del quale chiunque è consapevole, vivendone quotidianamente i problemi collaterali: spaccio davanti ai negozi, microcriminalità, furti, prostituzione. Ecco il vero motivo della distribuzione degli opuscoli informativi sulle droghe.

Emily Rossi - associazione Mondo Libero dalla Droga Padova