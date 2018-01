La denuncia di Anima Critica: "Tratto dissestato da asfaltare in via Plebiscito a Padova"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Anima Critica.

"E pensare che si sente parlare spesso (magari a sproposito...) di spese imponenti da dedicare alle realizzazioni di "GRANDI OPERE" nel territorio,quando invece nella realtà quotidiana, si assiste purtroppo alla mancanza cronica di fondi per sopperire all'ordinaria manutenzione per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi.

Come in questo caso segnalato, di un tratto stradale sito in Via Del Plebiscito (vicino a Via Geremia). Si vede chiaramente l'asfalto imploso,il catrame dissestato che crea un fondo stradale pericoloso soprattutto per la circolazione di biciclette e motorini... E' necessario quanto prima risistemare la strada per ridare sicurezza alla mobilità cittadina. Un altro punto essenziale in zona da riasfaltare, è il tratto in prossimità della chiesa parrocchiale di Pontevigodarzere,esattamente in Via Giulio Zanon,anche li si vede il catrame disintegrato dall'usura del tempo,creando pericoli continui per la circolazione dei veicoli...

Non possono passare decenni prima di rifare completamente il manto catramoso a molte strade,in molti punti si continua a rappezzare alla meglio, che rattoppano di volta in volta le buche che compaiono dove il catrame si sbriciola per l'usura del tempo,effetto da spargisale, le piogge ed il ghiaccio,ecc...arriva un momento nel quale si dovrebbe investire nella sicurezza stradale ed eseguire lavori più accurati e capillari."