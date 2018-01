Italian Coffee Petrarca: doppio incontro con il Thiene in Campionato e Coppa Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca torna in campo con la prima partita dell'anno nuovo: i bianconeri di mister Luca Giampaolo saranno di scena sabato 6 gennaio a Zanè, opposti al Thiene.

IL MATCH.

La gara, valida come prima giornata del girone di ritorno, avrà inizio alle 19. La gara di andata ha visto l'Italian Coffee, all'esordio in Serie B, prevalere per 8-2. Il match sarà replicato il sabato successivo in Coppa Italia: le due formazioni si ritroveranno infatti anche il 13 gennaio, questa volta a Thiene, per la gara dei sedicesimi di finale di Coppa.