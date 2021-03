La segnalazione: «Parco giochi in zona Terranegra, rischio sanitario per bambini»

Buongiorno, sono residente del complesso CIVITA di via Monsignor G. Fortin (PD) - 35128. La nostra area verde condominiale comprende il "giardino i prati di Padova" a gestione comunale ed accesso pubblico. Il nostro parco giochi è frequentato quotidianamente da tanti bambini di tutte le età che vivono in condominio o che abitano o studiano nelle vicinanze. Tuttavia, in questo momento Il parco giochi rappresenta un pericolo igienico e sanitario per chi lo frequenta. Poiché è coperto da sassolini, il parco giochi è utilizzato come lettiera per gatti che vagano liberamente nel complesso. Il terreno dove giocano i bambini è coperto dalle feci di gatto (come si vede nelle immagini allegate) e questo è ovviamente un pericolo per la loro salute e della loro famiglia. Le feci di gatto possono trasmettere la toxoplasmosi (che rappresenta un pericolo per i bambini e soprattutto per le donne in gravidanza) e anche tante altre malattie. Abbiamo già segnalato questa situazione tante volte al comune (Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana; Ufficio manutenzione manufatti, aree ludiche e arredo; Servizio PIM ed altri) richiedendo rimozione della ghiaia o la sua periodica sostituzione, ma loro non ancora hanno preso in mano la situazione. Nel frattempo, i nostri bambini continuano a giocare circondati da escrementi di gatto. Cordiali saluti, Carolina Rosa