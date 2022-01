Canile di Rubano, arrivano le coperte per proteggere dal freddo cani e gatti

Visita a Padova oggi 22 gennaio di Filippo Maturi, capo dipartimento benessere Animale della Lega, assieme al capo dipartimento Regionale Laura Bocchi, consigliere con delega a Verona che ha da poco vinto il premio 'Animali in città' di Legambiente, ed alla referente del padovano Alessia Schiavon. La delegazione in visita a Padova, assieme all'assessore ambiente di Cadoneghe Elisa Bettin, al consigliere comunale Simone Coccato di Polverara ed all'assessore Manuele Bagarollo di Curtarolo, ha portato delle coperte al canile di Rubano, per aiutare nel freddo inverno cani e gatti locali.

Maturi

«Stiamo facendo un tour nazionale di consegna coperte come segno di vicinanza alle associazioni ed ai piccoli ospiti che curano; devo dire che vedendo tanti canili il Veneto si distingue per competenza e numero di volontari. Molte Regioni avrebbero bisogno della capacità organizzativa che si respira qui»

Bocchi

«Sono orgogliosa di poter accompagnare l'onorevole Maturi nel mio Veneto, terra di volontariato anche in campo di tutela animali. Qui nessuno viene lasciato indietro, e l'assenza di randagismo è merito di associazioni come la Lega del Cane di Padova che con preparazione ed abnegazione si sostituiscono spesso al pubblico per garantire diritti».