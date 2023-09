Migliori siti e negozi dove acquistare libri usati

Tutti gli studenti e le famiglie si stanno preparando per il rientro a scuola e, ovviamente, è iniziata la corsa all’acquisto del materiale scolastico; non solo zaini, astucci, quaderni e diari, ma anche i libri scolastici sono nella lista delle cose da comprare prima della scuola.



Le famiglie in questo periodo, però, possono trovarsi in difficoltà a causa dell’aumento dei costi, che ha toccato anche il settore scolastico.



Qual è la soluzione? Acquistare libri usati. Sì, un po’ come il vintage nell’abbigliamento anche per i libri sono sempre di più le famiglie che ricorrono all’usato per risparmiare e avere, allo stesso tempo, un prodotto di qualità.



Ma dove trovare e acquistare i libri usati per l’anno scolastico 2023/2024?

Negozi dove comprare libri usati

Iniziamo col dire che nonostante si trovi tutto online, non mancano negozi fisici dove poter comprare libri usati.

Ovviamente, la prima tappa obbligatoria sono i mercatini locali, dove vale la pena fare un giro perché spesso custodiscono vere e proprie sorprese.

Vi sono poi le catene di negozi dell’usato, come il più famoso “Mercatino” dove oltre a comprare puoi anche vendere i tuoi libri usati.

Sempre a tema negozi di libri usati, imperdibile è il Libraccio divenuto punto di riferimento per molte famiglie; qui trovi libri scolastici usati e in perfette condizioni, a metà prezzo. Oltre al negozio fisico, puoi consultare anche il catalogo online su Libraccio.it.

Siti web dove acquistare libri usati

Oltre ai negozi fisici, il web è sempre la più grande risorsa anche nel settore libri usati.

Tra i primi siti dove guardare c’è senza dubbio Amazon e, nello specifico, nella sezione dedicata ai libri troverai il reparto “libri scolastici” dove potrai trovare ciò che cerchi.

Altro sito da consultare è Comprovendolibri.it che racchiude annunci di privati e negozi che vendono libri di ogni genere, anche scolastici.

Un altro strumento utile è l’app Pick My Book, sia per Android sia per iOS, che crea una connessione tra chi cerca e chi vende libri, dando anche info sulla distanza (in km) in modo da poter ritirare i tuoi libri fisicamente.

Tornando ai siti online, segnaliamo il Librone, ossia una piattaforma dove poter trovare libri di scuola usati, ma anche testi di narrativa e vocabolari.

Nella nostra lista non può mancare IBS, dove nella sezione libri usati troverai ciò che cerchi anche in sconto over 50%.

Infine, segnaliamo il sito Unilibro dove trovare in sconto libri e testi universitari.

Ultimi, ma non per importanza, sono i siti di annunci come Subito.it oppure Bakeca.it, da consultare anche per quanto riguarda i libri usati.