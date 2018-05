A Padova e La Spezia ancora morti e infortuni sul lavoro: la solidarietà di Confael

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Segretario Generale Nazionale del sindacato Confael, Domenico Marrella, augura una pronta guarigione ai quattro lavoratori di Accierie Venete vittime del gravissimo infortunio sul lavoro ed esprime profondo cordoglio alle famiglie dei due operai morti nel cantiere navale di La Spezia, schiacciati da una pesante lastra metallica.

Numeri drammatici in Veneto

“Non possiamo lanciare solo retorici anatemi - afferma Marrella -. Occorre andare al cuore del problema. Quella odierna è certamente una brutta pagina della non sicurezza sul lavoro. Dal 2013 al 2017 in Veneto si sono verificati oltre 370mila infortuni sul lavoro denunciati all’Inail. In 560 hanno perso la vita, con pesanti gravi ricadute familiari".

Servono adeguamenti profondi

"É quanto mai necessario rivedere la formula della contrattazione collettiva di lavoro - conferma Manlio Cardella, segretario nazionale organizzativo con delega sindacale -. Quella attuale non è più adeguata alle profonde trasformazioni del lavoro stesso, soprattutto con l’introduzione di nuove e più diffuse tecnologie. Appare ormai indifferibile una profonda revisione e un ammodernamento del sistema della contrattazione dove la formazione, l’informazione e gli organismi bilaterali sulla sicurezza sul lavoro devono assumere una indispensabile centralità nelle dinamiche contrattuali. Solamente la effettiva conoscenza di ogni singola mansione e dei rischi da essa derivanti in ordine alle diverse fasi lavorative fanno della prevenzione una prerogativa indispensabile della qualità del lavoro stesso".

L'incontro a Fiuggi

A seguito dei sopraggiunti eventi infortunistici, Confael dedicherà parte dei lavori del prossimo Consiglio Nazionale che si terrà a Fiuggi il 21 e 22 maggio ai temi della sicurezza, della prevenzione e degli Organismi Paritetici Bilaterali, nei settori produttivi più esposti.