Giovani, ma pusher incalliti: in casa nascondono la droga sotto al cuscino

In tre arrivano a 64 anni di età. Sono giovanissimi, eppure già lanciati nel mondo dello spaccio, i nordafricani arrestati nella notte per detenzione e spaccio di droga.

Il blitz

Li hanno scovati nel corso di una perquisizione mirata in un'abitazione di via Duprè. Siamo all'Arcella, zona San Carlo, area nota per essere uno dei più fiorenti terreni di spaccio della città. I carabinieri del Nucleo radiomobile si sono presentati alla porta alle 3 di martedì, nel cuore della notte, certi di sorprenderli. Intuizione corretta, perché nell'appartamento stavano dormendo quattro tunisini: il più grande ha 25 anni, il più giovane appena 18.

La droga nascosta

Ingente il bottino recuperato dai militari, che hanno sequestrato 95 grammi di hashish in panetti e 4 grammi di cocaina oltre a 550 euro in contanti, considerati proventi dell'attività di spaccio, e a una lama per suddividere il materiale. Curioso il luogo dove la droga era custodita, nel letto di ciascuno spacciatore. I tre dei ragazzi l'avevano riposta ciascuno nel proprio cuscino, per tenerla sotto controllo ed evitare che gli altri se ne appropriassero.

Arresti e denunce

A fronte delle prove raccolte i carabinieri hanno arrestato il 25enne Fahd Esaidi, il 21enne Saif Janandoubi e il 18enne Louay Zgonda, tutti irregolari in Italia. Con loro divideva l'alloggio anche un quarto connazionale, il 23enne H.H. anch'egli non in regola, scoperto con 3,6 grammi di marijuana suddivisi in nove dosi. Per lui, incensurato, è scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio.