Esce dal territorio comunale a tarda sera: scoperto in strada, era evaso dai domiciliari

Il marocchino Rachid Agdid sarebbe dovuto restare sigillato nella sua abitazione di Fontaniva. Non solo per rispettare le vigenti norma legate all'allarme sanitario, ma anche perché stava scontando la detenzione domiciliare.

Il controllo

Invece martedì è uscito dirigendosi fino a Grantorto, dove poco dopo le 23 è incappato in un controllo del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Cittadella. Oltre a non avere alcun tipo di giustificazione per il suo spostamento nonostante le imposizioni ministeriali, è bastato identificarlo per scoprire anche la misura cautelare a cui risultava sottoposto. Inevitabili tanto l'arresto per evasione quanto la denuncia per inottemperanza al decreto del 9 marzo e successive modifiche. Mentre Agdid veniva condotto in caserma del suo rintraccio è stata informata l'autorità giudiziaria che ha disposto di ricondurlo nella sua abitazione sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari. É uno dei 49 denunciati della giornata di martedì.