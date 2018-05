Teatro di risse, covo di spacciatori e pregiudicati: locale chiuso per due settimane

Sigillato. Ma temporaneamente: quindici giorni di chiusura per lo "Snack Bar" di via Annibale da Bassano e sospensione della licenza per il titolare, di origini cinesi.

La chiusura

Il provvedimento, disposto dal questore di Padova e notificato dalla polizia di Stato, è stato adottato a seguito degli oltre dieci controlli di prevenzione svolti da gennaio 2018 dagli agenti in servizio. I quali hanno accertato che il bar rappresenta un punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati per reati contro il patrimonio (alcuni privi di permesso di soggiorno), la cui presenza crea gravi turbamenti per l’ordine e la sicurezza pubblica del quartiere Arcella: la zona è stata difatti più volte teatro di spaccio di sostanze stupefacenti e risse. E per il bar non è la prima volta, in quanto era già stato chiuso per 15 giorni - e per le medesime motivazioni - nel gennaio 2016. La sospensione riguarda l'intero esercizio commerciale, compreso l'angolo di raccolta di scommesse sportive e la zona riservata agli apparecchi da gioco con vincita in denaro