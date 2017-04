Nello store Coin di via Altinate esordisce lo spazio Amedeo D. Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Department Store Coin di Padova presenterà da venerdì 14 aprile Amedeo D., iconica insegna storica milanese sinonimo di Urban Street Fashion.

TENDENZE GIOVANI. Dopo un'emozionante attesa, nei 320 metri quadri al quarto piano del punto vendita di Padova, un pubblico dinamico, attento, giovane potrà finalmente trovare risposta al proprio desiderio di novità, ambizione di globalità, attualità e tendenza grazie alle proposte uomo, donna e bambino.

LA LOCATION. Lo spazio si caratterizza per un mix di luci, colori, musica, studiati nei minimi dettagli per creare un'atmosfera coinvolgente grazie anche ad uno staff motivato e naturalmente in sintonia con il target di riferimento di Amedeo D.

I BRAND. Un'ampia selezione di marchi nazionali e internazionali, tra cui Carhartt, Cheap Monday, Element, Kelto Wear Design, Levi's, Obey, Volcom, Adidas, Converse, New Balance, Nike, Vans, Eastpak, Herschel, Fred Perry, Octopus, Pyrex, Puma, The North Face, Diadora, Iuter, Scotch & Soda, Reebok, Franklin & Marshall, si presenteranno in una vasta serie di proposte di abbigliamento, calzature e accessori.

IL CONCEPT. Amedeo D. da oltre trent'anni con la sua filosofia fondata su principi e concetti chiari come innovazione, passione e ricerca costante degli ultimi trend e di nuovi brand emergenti consegue da sempre un preciso e ambizioso obiettivo, ovvero quello di cogliere puntualmente i segnali del tempo e dei suoi cambiamenti a conferma della sua unicità ed esclusività.

