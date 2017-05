Giunto al termine il primo corso di educazione ambientale per insegnanti di Etra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si è concluso nei giorni scorsi il primo corso specificamente studiato per docenti, realizzato da Etra, intitolato "Trattare con i rifiuti".

ILPROGETTO. Ben diciassette insegnanti delle scuole di primo e secondo grado del territorio della multiutility hanno partecipato a quattro lezioni sui principali e più avanzati temi ambientali, curato dal Progetto Scuole, la struttura che ogni anno organizza oltre 1.300 tra lezioni, visite ed eventi, coinvolgendo più di 18mila bambini e ragazzi.

LA TIPOLOGIA DI CORSO. Un corso ad alta specializzazione, inserito tra le iniziative di formazione/aggiornamento a carattere regionale e interprovinciale riconosciute dall'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Direzione generale, per l'anno scolastico 2016/2017 (per docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado).

LE TEMATICHE. Dal 5 aprile al 2 maggio i docenti iscritti hanno avuto l'opportunità di partecipare gratuitamente ad un percorso che ha toccato diversi argomenti: la vita dei rifiuti (modalità della raccolta differenziata e del riciclaggio, le normative e le attività didattiche connesse), l'impronta ecologica (come calcolare come un metodo semplice il proprio impatto ambientale o quello della propria comunità al fine di trasmettere i concetti di uno stile di vita sostenibile), l'economia circolare (chiudere il cerchio non solo recuperando, ma soprattutto riducendo la produzione dei rifiuti).

LA VISITA ALLO STABILIMENTO. Infine, l'ultimo appuntamento ha portato gli insegnanti all'interno dello stabilimento di Camposampiero, dove si trovano sia gli impianti del digestore, con la produzione di biogas, che quelli per la depurazione delle acque, visita che ha consentito un'approfondita conoscenza dei meccanismi di trattamento sia del rifiuto umido che delle acque nere.

PROSSIMI APPUNTAMENTI. Anche se l'anno scolastico è agli sgoccioli, il Progetto Scuole di Etra è già sui banchi per studiare il Corso Insegnanti da proporre il prossimo anno e se ci fossero docenti interessati a organizzarne uno nella propria zona, sui temi di acqua, rifiuti o energia, possono scrivere a progettoscuole@etraspa.it.