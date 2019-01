Capodanno molesto al bar: fradicio d'alcol disturba i clienti e sfascia l'auto parcheggiata

Inizio anno ad effetto per un giovane nordafricano, denunciato e multato dopo aver scatenato un parapiglia all'interno di un bar di quartiere.

Cliente indesiderato

Evidentemente il 28enne I.C., tunisino irregolare e con diversi precedenti, ha protratto i bagordi di fine anno. Alle 9 del mattino di martedì era ancora in preda ai fumi dell'alcol, ma non ha resistito all'andare ancora una volta al bar. Ha scelto il locale gestito da un uomo cinese in via Gerolamo Induno, a due passi dalla chiesa di San Bellino. Barcollando e biascicando ha preteso di avere da bere, infastidendo sia gli altri clienti che il gestore.

Vandalismo e danni

Le molestie si sono fatte sempre più pesanti fino a quando ha infilato la porta. Il siparietto era però ben lontano dalla fine: in strada ha sfasciato lo specchietto di un'auto parcheggiata e a quel punto il barista ha chiesto l'intervento della polizia. Sul posto gli agenti hanno rintracciato e fermato il giovane africano, scoprendone i precedenti. A questi si aggiunge ora una denuncia per danneggiamento, oltre alla multa per ubriachezza molesta.