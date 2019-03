Terza denuncia in pochi giorni per il ladro seriale: ha colpito anche in un centro giovanile

É sempre lui. Una vita fatta di piccoli furti in serie, tra arresti e denunce, S.B. si è visto notificare il terzo provvedimento in meno di una settimana.

Il nuovo colpo

E l'accusa è ancora una volta di furto aggravato, per un episodio che risale a giovedì 7 marzo. Quel giorno l'uomo, di origine vicentina ma che bazzica da tempo a Padova senza una dimora fissa, avrebbe puntato il centro giovanile Santa Giustina in via Ferrari, vicino all'omonima basilica. Si sarebbe introdotto negli spogliatoi rubando alcuni cellulari e spiccioli appartenenti ai giovani ospiti. Avviate le indagini dopo la segnalazione, i carabinieri di Prato della Valle sono risaliti all'uomo.

I precedenti

Per lui si tratta della terza denuncia in pochi giorni. Martedì mattina è stato rintracciato perché identificato come il responsabile di un furto sfumato al Festival Snack Bar di via del Plebiscito, consumato domenica all'ora di pranzo. Ieri invece era stato nuovamente denunciato per un colpo andato a segno, sempre domenica, alla pasticceria Biasetto dove ha trafugato le offerte per i bambini malati.

Colpo grosso al supermercato

I carabinieri di Carmignano di Brenta hanno invece denunciato in concorso, anche in questo caso per furto aggravato, due giovani ritenuti i responsabili di un furto al supermercato Conad di via Pernumia (teatro giovedì sera di una rapina a mano armata). Il fatto risale all'8 dicembre, quando dal negozio erano spariti generi alimentari per duemila euro. Del colpo sono accusati B.A.F., ventiduenne del Burkina Faso, e M.A., venticinquenne italiano residente nel vicentino.