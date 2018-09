Controlli a tappeto in città: denunciate quattro persone, ritrovato un sacchetto pieno di marijuana

Sei ore di controlli a tappeto. E quattro denunce: dalle ore 17 alle ore 23 di venerdì 14 settembre i Carabinieri della Compagnia di Padova (con l’ausilio dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre) hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio concentrandosi in modo particolare nelle aree dei quartieri Stanga e Arcella e nei pressi della stazione ferroviaria.

Le denunce

Il dispositivo dei militari era composto da 5 automezzi e 14 uomini che hanno setacciato le predette aree, identificando e controllando oltre una cinquantina di persone e circa 70 mezzi. Il servizio si è concluso con la denuncia in stato di libertà di:

- C.N., 46enne padovano sorpreso alla guida della propria autovettura dopo avere assunto una dose di cocaina;

- K.A.A., 33enne gambianoresidente a Padova, sorpreso sulla pubblica via in uno stato di manifesta ubriachezza;

- G.K., 16enne italiano di origine marocchina, il quale per sviare il controllo dei militari ha fornito agli stessi le generalità del fratello maggiore;

- I.Z., 31enne nigeriano senza fissa dimora, irregolare, poiché inottemperante all’ordine del Questore di Padova di lasciare il territorio nazionale.

Segnalazioni e ritrovamenti

Nel corso del servizio, inoltre, sono stati segnalati alla Prefetture di Padova il 27enne marocchino R.K. e il 24enne padovano F.F., trovati rispettivamente in possesso di 2 e 3 grammi di marijuana. In ultimo, il controllo accurato degli anfratti e delle siepi poste nelle aree verdi interessate dal servizio ha consentito di recuperare e sequestrare un sacchetto contenente ulteriori 15 grammi di marijuana, lasciato da ignoti per evitare che lo stupefacente gli venisse trovato addosso.