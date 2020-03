Club aperto e pieno di clienti: licenza sospesa e denuncia per titolare e barista

Scatta l'obbligo di chiusura alle 18 per tutti i locali e bar e con esso le verifiche da parte delle forze dell'ordine. Lunedì sera il primo a farne le spese è stato l'arcinoto C-Class di via Bernina all'Arcella.

Il controllo

Nuovi guai per il locale gestito da un 57enne nigeriano che si è già visto sospendere la licenza a più riprese per la presenza fissa di pregiudicati e spacciatori nel circolo. Nella tarda serata di lunedì i carabinieri di Padova Principale hanno raggiunto il club per verificare il rispetto dell'orario di chiusura anticipato come previsto dal decreto ministeriale dell'8 marzo per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19. Anziché trovare le serrande abbassate e il bar deserto, i militari si sono visti davanti agli occhi una scena da consueta apertura. All'interno vi erano circa trenta clienti a cui venivano tranquillamente serviti alcolici e bevande.

Denunce e sanzioni

Immediato l'ordine di sospendere le attività e chiudere il club allontanando gli avventori mentre venivano attuate le sanzioni previste per legge. M.I.C., nigeriano 57enne residente in città e legale rappresentante del C-Class, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti. La stessa sorte è inoltre toccata al barista, il connazionale di 40 anni C.M., anch'egli residente a Padova. I militari hanno inoltre provveduto a segnalare le irregolarità alla prefettura avanzando la richiesta per la sospensione della licenza. A metà febbraio il locale aveva ricevuto una multa di 7mila euro per inosservanza delle norme igienico sanitarie.