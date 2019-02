Abusivo sgomberato, dopo l'occupazione cambia la serratura per tenere al sicuro la droga

Aver occupato abusivamente un appartamento non gli è bastato: ha deciso che quella sarebbe diventata la sua casa, tanto da decidere di cambiare la serratura. É la curiosa scoperta fatta dai carabinieri che hanno sgomberato e denunciato un giovane.

Le segnalazioni

Quell'alloggio in una palazzina di via Giorgio Schiavone all'angolo con via Duprè era disabitato da tempo. Lo sapevano bene i residenti della zona, a cui non sono sfuggiti gli strani movimenti che da qualche giorno sono tornati a rianimare quelle stanze. Ne è nata una segnalazione ai carabinieri che mercoledì sera si sono presentati davanti allo stabile per un controllo, tra la chiesa di San Filippo Neri e il parco Fornace Morandi.

La perquisizione

Non solo hanno trovato il 23enne tunisino che da circa una settimana aveva preso possesso dell'abitazione, ma all'opera c'era anche un fabbro, chiamato dal ragazzo per sostituire la serratura all'ingresso. Dopo averla forzata per stabilirsi nell'alloggio, il nordafricano si era attrezzato per poter entrare e uscire in tutta comodità. All'interno i carabinieri del Norm hanno recuperato e sequestrato 1,5 grammi di hashish, mentre il 23enne J.S., con diversi precedenti e con un divieto di dimora a Padova, è stato denunciato per invasione di edificio e sgomberato.