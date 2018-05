Fondazione Foresta allo Chic Nic di Villa Vescovi per offrire test per Aids e Hiv

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Circa 15mila italiani sarebbero positivi all’Hiv, ma i loro casi non sarebbero ancora stati diagnosticati. Tra di essi, circa 6mila già nella fase avanzata. L’82,8% dei malati non ancora diagnosticati sono maschi e hanno contratto il virus per via sessuale. A riportare questi dati sono i ricercatori dell’Istituto superiore di sanità in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica "Eurosurveillance".

L'evento a Torreglia

Un allarme sociale, quello dell’Hiv, che da sempre è al centro dell’attenzione della Fondazione Foresta Onlus di Padova, che il prossimo 13 maggio sarà presente all’evento “Chic Nic” di Villa Vescovi, nel cuore dei colli Euganei a Luvigliano di Torreglia, con un team di psicologi e medici per effettuare i test sulla positività mentre i giovani si divertono all’orario dell’aperitivo.

I numeri in Veneto

I dati, allarmanti, li ricorda il professor Carlo Foresta, citando il Rapporto annuale sull’Aids in Veneto redatto dalla Direzione prevenzione della regione. “Dal 1984 a dicembre 2016 i casi di Aids di residenti in Veneto sono stati 3.915 - spiega -. Attualmente quelli assistiti sono 1.256 e i nuovi casi registrati nel 2016 sono stati 40. A queste si dovrebbero aggiungere le persone che potrebbero aver contratto la malattia ma che non ne sono a conoscenza perché, appunto, devono ancora fare il test”.

Gli esami

Per combattere la diffusione del virus la Fondazione Foresta nel corso degli ultimi anni ha incontrato più di un migliaio di giovani durante eventi e nei locali: ai Navigli, al Pride Village, al Vintage Festival e alla Corri per Padova. Per tutti, un test campione con agopuntura e in quindici minuti l’esito. “Per una decina di loro, purtroppo, negli ultimi mesi abbiamo riscontrato la positività in serata: sono percentuali altissime rispetto al campione - rivela Foresta -. Immediatamente il giovane viene affiancato da uno psicologo: scoprire che hai l’Aids ti cambia la vita. Poi viene portato la notte stessa in ospedale in ambulanza e qui gli viene spiegato tutto l’iter da seguire dal punto di vista medico”.

Le regole d'oro

Così domenica 13 maggio nella bucolica cornice dell’evento i giovani potranno sottoporsi al test. Per tutti valgono le cinque regole che la Fondazione di via Gattamelata fornisce sempre. Le ricorda il professor Foresta: “La prima, serve sempre fare sesso protetto. La seconda: non riutilizzare aghi e siringhe. Poi serve parlare con il partner delle storie precedenti, non abusare di alcol e droghe e chiedere sempre consiglio al medico”.