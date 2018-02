Viaggia in automobile con un manganello: giovane sorpreso dagli agenti e denunciato

Nella notte di lunedì un uomo di origine straniera è stato denunciato dopo che le forze dell'ordine hanno rinvenuto nella sua auto un manganello.

Il controllo

Attorno alle 2.20, all'angolo tra via Cardinal Callegari e via Guido Reni, gli agenti durante un controllo hanno scoperto un manganello all'interno di una Renault Clio guidata da un 24enne moldavo residente a Ponte San Nicolò. L'oggetto, lungo 44 centimentri e con un diametro di 4, era riposto nella tasca del sedile. L'uomo non ha fornito spiegazioni circa i motivi per cui viaggiava con lo strumento ed è stato denunciato per detenzione ingiustificata di oggetto atto ad offendere. Il manganello è stato sequestrato.