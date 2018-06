Dramma della solitudine. Stroncato da un malore in casa: il presagio della porta aperta

Un'altro decesso in casa, con una persona anziana rimasta sola e i vicini che troppo tardi si rendono conto che qualcosa non va. Anche in questo caso i soccorsi sono stati inutili.

I precedenti

La scorsa settimana erano state due le vittime ritrovate nei loro appartamenti, un 59enne a Ponte di Brenta e un pensionato 80enne in via Colotti. Il 22 maggio era mancato nello stesso modo a Villanova di Camposampiero don Bruno Gallato, questa volta è toccato a un anziano in via della Biscia.

L'allarme

A perdere la vita Antonio Fincato, trovato domenica sera nel suo letto dai sanitari del suem 118. A chiamare il personale medico una vicina di casa, che per tutta la giornata di domenica non aveva visto movimenti in casa della vittima. Fatto insolito, soprattutto con la bella stagione, aggravato dal fatto che la donna conosceva bene le abitudini del vicino e sapeva che l'uomo, malato da tempo, era solito lasciare la porta di casa socchiusa per essere soccorso facilmente se si fosse sentito male.

Il recupero del corpo

Non avendo notizie la vicina ha provato a suonare, ma dall'interno nessuna risposta. Vista la condizione precaria della salute dell'anziano, la donna alle 18 ha chiamato la polizia e un'ambulanza. Quando sono arrivati sul posto, appurato che la porta era stata lasciata semiaperta, gli agenti e gli infermieri sono entrati in casa, trovando conferma alla peggiore delle ipotesi. Fincato era riverso a letto ed è stato subito chiaro che per lui non c'era più nulla da fare. Dichiarato il decesso, la salma è stata rimossa in attesa di comunicare la triste notizia ai familiari e fissare la data dei funerali. Nessun dubbio sulla causa della morte, riconducibile ai problemi dell'anziano.