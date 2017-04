Ex sexystar uccisa e gettata nel lago di Garda dal compagno: confermata la condanna

La terribile vicenda che vede protagonista Franco Mossoni, bresciano di 59 anni, e suo malgrado la sua ex compagna Federica Giacomini, 43enne ex sexystar vicentina, originaria del Padovano, Ginevra Hollander il suo nome d'arte, risale al 2014. Entrambi vivevano nel Veronese a Corrubbio di Negarine all'epoca dei fatti, e il cadavere di lei fu ritrovato a giugno nelle acque del Lago di Garda tra Brenzone e Malcesine, mesi dopo la sua scomparsa avvenuta nei primi giorni di gennaio.

SENTENZA DI SECONDO GRADO. Venerdì, come riportano i quotidiani locali, è arrivata la conferma della sentenza di primo grado a carico dell'imputato da parte della Corte d'Assise di Venezia. Franco Mossoni, il quale soffre di disturbi mentali e vive all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, è stato ritenuto responsabile dell'omicidio della sua ex compagna Federica Giacomini, in arte Ginevra Hollander.

RISARCIMENTO PER I GENITORI. Lei lo voleva lasciare, dopo un lungo rapporto fatto di litigi e contrasti, lui le ha sfondato la testa a colpi di martello, infilando il cadavere in una cassa di legno, gettandola poi nel lago. Ora alla famiglia della vittima, residente a Vigonza, spetta un risarcimento di 200mila euro, ma la loro figlia nessuno potrà mai restituirgliela ai genitori, mentre per Mossoni la condanna è a 20 anni di reclusione e altri 10 di misura di sicurezza.