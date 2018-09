Chiara Gily e Cristina Papini presentano “scherzi del cuore” al pubblico padovano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Blog, ricette, bugie, matrimoni e intrecci sentimentali: sono questi gli ingredienti principali del nuovo romanzo di Chiara Gily, “Scherzi del cuore” (Centoautori), che è stato per due mesi in classifica tra i libri più venduti nel Friuli Venezia Giulia. Felice seguito del primo libro “Scherzi del Destino”, sarà presentato al pubblico padovano durante uno speciale evento che si terrà da Garden Cavinato, il grande centro di giardinaggio di San Giorgio delle Pertiche, notoriamente propenso ad ospitare iniziative culturali e conviviali nel verde delle sue strutture.

L'incontro

L’incontro, aperto al pubblico, avrà luogo venerdì 14 settembre a partire dalle ore 18 in una delle serre del Garden, che vedrà per l’occasione un esclusivo allestimento tropical green. Ad affiancare l’autrice nel racconto di questa nuova pubblicazione, la blogger padovana Cristina Papini, fondatrice di gallinepadovane.it.

Il libro

Bianca e Marilori, l’una di Milano, l’altra di Taranto, si conoscono grazie a un blog di cucina e sono le protagoniste di una storia che dimostra come l’amicizia, anche quella nata sul web, sia in grado di aiutare a superare gli eventi più imprevedibili della vita. Le due ragazze, infatti, si incontreranno di persona per un’occasione speciale e ognuna si troverà a fare qualcosa per “salvare” la vita dell’altra. Un romanzo che parla d’amore, oltre che di amicizia, ma che vuole anche andare al di là degli stereotipi legati alle differenze tra nord e sud.

L'autrice

Napoletana ma triestina d’adozione, giornalista pubblicista, collaboratrice del mensile Cosmopolitan e blogger d’autore de Il Piccolo, Chiara Gily, accompagnata dalla blogger padovana Cristina Papini, sarà ospite di Garden Cavinato venerdì 14 settembre 2018, per incontrare i lettori sul far del tramonto e raccontare anche aneddoti e curiosità legati al libro.

L'evento

L’appuntamento è alle ore 18 in via Piovego 119 a San Giorgio delle Pertiche. A seguire, firma copie e buffet. Per info e iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-chiara-gily-presenta-il-suo-nuovo-libro-scherzi-del-cuore-49871134907 L’evento si terrà in uno spazio chiuso e protetto e avrà quindi luogo anche in caso di pioggia o maltempo. Ufficio Stampa Galline Padovane - Cristina Papini - +39 3480079212 info@gallinepadovane.it - www.gallinepadovane.it