Ambiente Qualità e Sicurezza: incontro con il Movimento Cristiano Lavoratori allo Sheraton

Il Movimento Cristiano dei Lavoratori si è riunito all’Hotel Sheraton di Padova in un Seminario Internazionale con i rappresentanti di ben 15 Paesi sul tema “Ambiente Qualità e Sicurezza: i lavoratori e l’Innovazione”.

Il dibattito

Al centro del dibattito l’agricoltura e le politiche dell’Europa Unita all’interno di un processo di innovazione tecnologica e normativa che si vuole sostenibile cioè che ponga al primo posto tutela ambientale, sicurezza e salute degli agricoltori. Dal meeting è emersa l’esigenza di una cultura della prevenzione: ci sono normative europee e nazionali e gli incidenti sul lavoro in agricoltura diminuiscono ma non ci si potrà definire tranquilli finché ci sarà anche una sola morte all’anno. Sul tema incombono anche le direttive europee che danneggiano il Made in Italy promuovendo prodotti scadenti come il Parmesan. “E’ stata scelta Padova - spiega il Presidente di MCL Carlo Costalli - perché è un’importante città dove il movimento sta rapidamente crescendo. Padova è anche il faro di una regione particolarmente attenta alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza dei lavoratori e all’attenzione sulla qualità. L’Europa così com’è non ci soddisfa anche nell’importantissimo settore della agricoltura ma sono convinto che si possa migliorare standoci dentro, correggendone le storture, riscoprendo le sue radici e i valori condivisi e soprattutto dotandola di strumenti adeguati per far fronte ad un’epoca di globalizzazione sfrenata”. Presenti all’evento anche il consigliere Carlo Pasqualetto e l’assessore regionale Giuseppe Pan.

