Billy Idol all’Arena Live di Padova

Billy Idol

giovedì 28 giugno 2018, ore 21.45

Arena Live - Padova

Unica data italiana

L'estate Rock di Padova prosegue con l'annuncio del concerto di Billy Idol

Biglietti disponibili da sabato 16 dicembre 2017 su zedlive.com

DETTAGLI

L’icona del rock Billy Idol porterà il suo tour Live! 2018 all’Arena Live di Padova il 28 giugno. Questa data fa parte della prima tournée europea dopo l’acclamatissimo Kings & Queens of The Underground Tour del 2014 e 2015. Oltre alla serata all’Arena Live del 28 giugno, il tour include uno show alla O2 Academy Brixton di Londra (sabato 23 giugno) e diverse partecipazioni a festival di altissimo profilo.

Il Guardian ha così descritto l’ultima performance del 2014 di Idol allo Hammersmith Apollo di Londra, tributandogli 4 stelle: “Avvolto in pelle e intriso di nostalgia, questo entusiasta del punk ha messo sul piatto dei potenti riff di gran carattere… Idol si atteggia e ringhia, spinto dalla convinzione che il rock sia la cura per qualunque cosa ti tormenti… questo show non è altro che fantastico divertimento”.

Billy Idol è stato uno dei primi artefici del suono, dello stile e della furia del punk rock. Il suo labbro incurvato in un sogghigno e il suo pugno agitato nell’aria lo hanno catapultato nella scena musicale che conta come una delle prime megastar di MTV, rendendolo uno dei più riconoscibili volti della pop music, raccogliendo sold out ovunque suonasse. Ha venduto 40 milioni di album guadagnando diversi dischi di platino in tutto il mondo, con nove singoli nella top 40 statunitense e dieci nel Regno Unito, tra i quali “Dancing With Myself, “White Wedding,” “Rebel Yell,” “Mony Mony,” “Eyes Without A Face,” “Flesh For Fantasy,” e “Cradle Of Love.”

Biglietti disponibili da sabato 16 dicembre 2017 su zedlive.com, fastickets.it, presso i punti vendita Fast Tickets, e presso le biglietterie del Gran Teatro Geox di Padova e del Gran Teatro Morato di Brescia, e in tutti i punti vendita autorizzati.