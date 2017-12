Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

È il volto di una giovane donna che assapora il tepore e il profumo del suo infuso l’immagine scelta per Un attimo di pace - edizione Avvento 2017, accompagnata dalla frase guida “Il profumo dell’attesa”, con diretto riferimento al tema degli Orientamenti pastorali diocesani per il 2017/2018.

Un attimo di pace è la proposta di accompagnamento spirituale coordinata dall’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Padova, nei tempi di Avvento e Quaresima, nata per raggiungere gli adulti della città, della diocesi e quanti verranno a contatto con l’iniziativa tramite il web per proporre loro alcuni momenti di riflessione e spiritualità non convenzionale.

Come di consueto sarà possibile seguire le meditazioni quotidiane sul Vangelo del giorno, nel tempo di Avvento (dal 3 dicembre) dal sito internet www.unattimodipace.it (dal quale è possibile iscriversi alla newsletter quotidiana), dalla pagina Facebook www.facebook.com/1attimodipace, e tramite le app per iOS e Android e i canale Telegram.

Video promozionali collegati al tema del profumo dell’attesa verranno trasmessi dai totem multimediali sparsi nella città di Padova e in alcune pause degli spettacoli al Gran Teatro Geox.

Accanto a questa proposta pastorale, destinata soprattutto agli adulti, viene segnalata in questo Avvento anche la collaborazione con “God Morning”, un percorso di brevi meditazioni quotidiane audio per giovani, inviate tramite Telegram, coordinato dalla Pastorale giovanile della prelatura di Pompei.

Per riceverle basta scaricare l’app su cellulare, tablet, o anche su computer, registrarsi su Telegram con il proprio numero telefonico, cercare pgpompei o t.me/pgpompei e unirsi al canale cliccando sul pulsante in fondo alla pagina.

Le riflessioni di un’intera settimana sono state stilate da ragazzi del Sinodo dei Giovani della Diocesi di Padova e anche la sigla di apertura e chiusura è frutto di talenti patavini.