Festival internazionale di cortometraggi “Corti a Ponte”, tutti gli eventi nel Padovano

L’associazione Corti a Ponte organizza un festival internazionale di cortometraggi, pensato per diffondere l’educazione all’arte cinematografica e coinvolgere attivamente un pubblico di tutte le età.

Il festival è diviso in quattro sezioni ed è unico in Italia per la presenza di un’ampia sezione internazionale dedicata ai giovanissimi, a partire dai 3 anni di età, sia come spettatori che come autori.

In programma una serie di proiezioni aperte al pubblico che si svolgono tra Padova, Ponte San Nicolò e Legnaro, dopo le quali viene premiato il miglior cortometraggio presentato.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Programma

Sezione ufficiale

14 aprile, alle ore 21 - Sottopasso della Stua

“Aspettando Corti a Ponte 2018”

Proiezione dei corti vincitori e dei migliori corti d’autore della sezione ufficiale 2017.

Non adatto ai bambini

Sezione Concorso Ragazzi 3.20

proiezione di una selezione dei più bei cortometraggi fatti da bambini/ragazzi di tutto il mondo. I bambini/ragazzi spettatori sono invitati ad esprimere il loro giudizio su di un’apposita scheda, per decretare il “Premio del pubblico”

20 aprile, dalle ore 9.30 alle 12.30 - cinema PortoAstra

Proiezioni 8-10 anni

Evento riservato alle scuole (secondo ciclo scuola primaria).

23 aprile 2018, dalle ore 9.30 alle 12.30 - cinema PortoAstra

Proiezioni 11-13 anni

Evento riservato alle scuole (scuola secondaria di primo grado).

26 aprile, dalle ore 17 alle 18.30 - Sottopasso della Stua

Proiezioni 11-13 anni

Adatto ai ragazzini ed alle famiglie.

27 aprile, dalle ore 9.30 alle 11.30 - cinema PortoAstra

Proiezioni 3-7 anni

Evento a misura di bambino: solo un’ora di proiezioni, assenza di sottotitoli, scheda di voto costruita per immagini.

Evento riservato alle scuole (scuola dell’infanzia e primo ciclo scuola primaria).

3 maggio, dalle ore 17 alle 18 - Sottopasso della Stua

Proiezioni 3-7 anni

Evento a misura di bambino: solo un’ora di proiezioni, assenza di sottotitoli, scheda di voto costruita per immagini.

Adatto ai bambini ed alle famiglie.

4 maggio, dalle ore 10 alle 12.30 - auditorium del liceo artistico Modigliani

Proiezioni 14-20 anni

Evento riservato alle scuole (scuola secondaria di primo grado).

7 maggio, dalle ore 17 alle 18.30 - Sottopasso della Stua

Proiezioni 14-20 anni

Adatto ai ragazzi dai 14 anni in su.

Sezione concorso 48ore

21 aprile, dalle ore 18 alle 19 - Sottopasso della Stua

Presentazione concorso 48ore

4 maggio, dalle ore 19 alle 20 - Sottopasso della Stua

Apertura buste concorso 48ore

6 maggio, dalle ore 19 alle 20 - Sottopasso della Stua

Chiusura del concorso 48ore

Il programma completo è consultabile al sito www.cortiaponte.it

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Per le proiezioni riservate alle scuole, è obbligatoria la prenotazione.

Informazioni

Associazione Corti a Ponte

via Wagner, 42 - Ponte San Nicolò

info@cortiaponte.it

www.cortiaponte.it