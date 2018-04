Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Al centro culturale Altinate San Gaetano tra aprile e maggio va in scena la rassegna di spettacoli per famiglie “Domenica è sempre domenica col teatro creativo”.

Il comune di Padova, in collaborazione con l’associazione Belive, organizza un ciclo di appuntamenti per famiglie, all’insegna del teatro creativo.

SCARICA IL VOLANTINO CON I DETTAGLI

Programma

Domenica 22 aprile

“Fuori in 60 minuti”, con Zeno Cavalla e Patrizio Cossa

Domenica 29 aprile

“Trovi tutto su Wikipedia”, con Zeno Cavalla e Bart Von Loon

Domenica 6 maggio

“L’incomodo”, con Zeno Cavalla e Senja Merilainen

Informazioni

Associazione Belive

www.teatrobelieve.it