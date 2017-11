Hung Over, primo disco per il gruppo padovano e l’omaggio agli attentati di Parigi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Esce mercoledì 20 dicembre 2017 il disco del supergruppo Grunge Rock patavino Hung Over. Il disco omonimo tratta il tema degli opposti, contestualizzato nell’attualità: “Abbiamo trasformato la dicotomia in musica” - dice la band presentando la propria opera - “ispirati anche dalla rabbia e dall’odio indotti dalle ingiustizie politico-sociali. Nei principali ambiti della nostra società, a decidere sono pochi irresponsabili, a pagare sono in molti. La nostra musica è portavoce dell’energia di quest’ultimi”.

IL DISCO.

Hung Over è stato mixato da Enrico Santacatterina, noto chitarrista e polistrumentista attivo sulla scena nazionale ed internazionale, già produttore e collaboratore de I Giganti, Riccardo Fogli, del progetto Hit Italy e Billy Sheehan. Il disco contiene il singolo “Friday the 13th”, fortemente influenzato dagli attentati a Parigi del 13 novembre 2015.

Disponibile da mercoledì 20 dicembre 2017 in tutti gli store digitali, il disco Hung Over è stato ascoltato in anteprima da alcuni autori italiani, tra cui Pino Scotto, Sergio Magri, Pietro Taucher, Daniele Martini e Franco Maria Serena.

LE RECENSIONI.

“‘A Sad Ride’ è strano, mi piace, sembra scritto per la colonna sonora di un film tipo Rocky Horror”, ha dichiarato Pino Scotto, conduttore dell’emittente Rock Tv. “Suoni eccellenti, chitarra suonata con tecnica e passione”, così Sergio Magri, chitarra e sax de “I Delfini”, ha descritto l’album.

“Mi ricorda lontanamente i P.I.L. e Joe Jackson, è molto originale e non suona come altro che mi viene in mente, questo è un super-bene!” ha detto Pietro Taucher, compositore blues italiano. Daniele Martini, autore, consiglia l’album stimandolo “Seducente e a tratti graffiante. Ti porta subito altrove”.

“Mi aspettavo delle composizioni altamente contaminate dagli anni ‘60, vista la discendenza del chitarrista Alessandro, figlio d'arte, ricordiamoli i fratelli Sergio e il compianto Franco Capovilla dei gloriosi DELFINI. Invece no, la musica espressa è uno scontro continuo, un martellamento di meteore in conflitto”. È il parere di Franco Maria Serena, de “I ragazzi dai capelli verdi”.

IL GRUPPO.

Gli Hung Over sono Scatter A. Diagram – già fondatore della band padovana “The Vintage” - (voce, piano, tastiere e synth), Alessandro Capovilla (chitarre, backing vocals), J. Mas (basso, backing vocals), Luca Zenere alla batteria e Enrico Santacatterina (producer e turnista dal vivo). Dal 2010, anno di formazione, hanno suonato al Bacchiglione Beat per ogni edizione dal 2011 al 2015, (Zattera Portello - PD), presso il Centro San Gaetano (PD), al Moon Club (Mirano – VE) in apertura ai Fast Animals and Slow Kids, e in tutta Italia.

SOUNDTRACK.

01. A Sad Ride

02. Friday the 13th

03. Wrong Choice

04. The Gift

05. Ping Pong Match

06. Cannibal

07. Goodbye My Darling

08. Ancient Love

09. Listen Beth

10. Dun Laoghaire

LA BAND.

Scatter A. Diagram

Voce, piano, tastiere e synth.

Alessandro “Capo” Capovilla

Chitarre, backing vocals.

J. Mas

Basso, backing vocals.

Luca Zenere

Batteria.

Enrico Santacatterina

Mix, master, live.

DETTAGLI.

Etichetta Autoproduzione

Formato Cd / lDigital

Uscita 20/12/2017

Artista Hung Over

Titolo Hung Over

Genere Rock / Grunge

INFORMAZIONI.

Youtube: HUNG OVER

www.hungover.it