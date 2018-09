Rassegna "La città per la musica, la musica per la città" di Este

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dal 9 settembre al 13 ottobre la Civica Scuola di Musica "Città di Este", in collaborazione con il Comune di Este, presenta la seconda edizione dei concerti "La città per la musica, la musica per la città", ad ingresso libero.

Programma

Domenica 9 settembre, ore 18: Ensemble d’archi Estense. "Dal Barocco ai nostri giorni" con le flautiste Mariagrazia Seren e Laura Andreazzo al Chiostro delle Consolazioni

Venerdì 21 settembre , ore 21: Eolo Sax Quartet. "Il sax, strumento eclettico" con Sebastiano Andreose, Gabriele Andreotti, Michele Giora, Daniele Giora al Chiostro delle Consolazioni di via Francesconi, 2

, ore 21: Eolo Sax Quartet. "Il sax, strumento eclettico" con Sebastiano Andreose, Gabriele Andreotti, Michele Giora, Daniele Giora al Chiostro delle Consolazioni di via Francesconi, 2 Sabato 6 ottobre , ore 21: LEO e GlialtriTRE. "Omaggio a Conte, Buscaglione e Capossela" con Leo Miglioranza, Valentino Favotto, Francesco Piovan, Alessandro Piovan. Teatro dei Filodrammatici, Calle della Musica, 13

, ore 21: LEO e GlialtriTRE. "Omaggio a Conte, Buscaglione e Capossela" con Leo Miglioranza, Valentino Favotto, Francesco Piovan, Alessandro Piovan. Teatro dei Filodrammatici, Calle della Musica, 13 Sabato 13 ottobre, ore 21: Ivo Musicante e i banditi. "Rock and roll, Blues e Funky" con Ivo Zorzi, Massimo Valvasori, Matteo Cazzaniga, Mauro Bonaldo, Loris Veronesi

Info

https://www.facebook.com/esteculturaeventi/

www.scuolamusicaeste.it - info@scuolamusicaeste.it