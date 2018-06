L’Orchestra di Padova e del Veneto protagonista del Cartellone di Radio3-Suite

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Domenica 10 giugno 2018, ore 22.30, il Cartellone musicale di Radio3-Suite, che ogni sera propone al pubblico un concerto o un’opera dai cartelloni delle maggiori istituzioni musicali italiane, dedicherà la seconda serata al concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto per Biennale Musica 2017, registrato il 7 ottobre 2017 nel Teatro alle Tese di Venezia in occasione della cerimonia di consegna del Leone d’Argento al giovane compositore giapponese Dai Fujikura.

Sarà dunque possibile riascoltare l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Yoichi Sugiyama, con i solistiNobuaki Fukukawa al corno, Makiko Goto al koto, strumento musicale giapponese appartenente alla famiglia delle cetre, e Hae Sun Kang al violino.

In programma due prime esecuzioni italiane del Concerto per koto (2013) di Malika Kishino (1971) e di Shèxì, concerto per violino e orchestra di Guo Wenjing (1956) e della prima esecuzione assoluta della versione integrale di Horn Concerto no. 2 (2017) di Dai Fujikura (1977).

É possibile ascoltare la trasmissione in diretta streaming collegandosi al seguente link: https://www.raiplayradio.it/ articoli/2018/06/Biennale- Musica-7e38d687-5170-49c5- 9070-58826847b408.html

Dettagli

Orchestra di Padova e del Veneto

direttore, Yoichi Sugiyama

corno, Nobuaki Fukukawa

koto, Makiko Goto

violino Hae Sun Kang

musiche di Kishino, Wenjing, Fujikura

Informazioni

T 049 656848-656626

info@opvorchestra.it

www.opvorchestra.it