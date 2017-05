Rassegna "Diritti in piazzetta Forzatè", animazione e giochi per bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Comitato per l’Unicef di Padova, con il patrocinio del comune di Padova e la collaborazione di varie associazioni del territorio, propone animazione e giochi per bambini in piazzetta Forzatè.

PROGRAMMA

Sabato 25 marzo , dalle ore 16 alle 18

Festa di primavera: festa e laboratori sui diritti

L’oca in Piazzetta: gioco a tappe proposto dagli Scout Neruda e da Eco-Art Service di Legambiente

Giochi in piazza: letture e giochi alla ludoteca Ambarabà

Letture ad alta voce: animazione, giochi e letture con l’associazione MiLeggi

W le vacanze: animazione con Clown Crispy e laboratorio di lettura con Vite Vere Down Dadi

Cena sotto le stelle: un momento per stare insieme al Bar Caffè Forzatè

Prenotazione obbligatoria

Tutti a scuola: giochi e letture animate con la ludoteca Ambarabà

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Comitato per l’Unicef - Padova

049.8754988

comitato.padova@unicef.it