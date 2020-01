La carica dei 100.000: incredibile traguardo per "Van Gogh, Monet, Degas" a Palazzo Zabarella

Il doveroso "premio" per un'evento eccezionale: la mostra “Van Gogh, Monet, Degas - The Mellon Collection of French Arts from the Virginia Museum of Fine Arts”, in programma a Palazzo Zabarella fino al primo marzo 2020, a poco più di due mesi dall'apertura ufficiale ha tagliato l'incredibile traguardo dei 100mila visitatori.

I dati

Un risultato parziale che non può che inorgoglire la Fondazione Bano e che è ulteriormente impreziosito dal dato relativo ai 3.000 gruppi - comprese le scolaresche - che hanno già prenotato la visita. Una mostra magnifica, che ha colpito non solo per la bellezza delle opere esposte ( oltre 70 capolavori di Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso, Vincent van Gogh e altri, appartenenti alla collezione di Paul e ‘Bunny’ Lambert Mellon, due tra i più importanti e raffinati mecenati del Novecento) ma anche per l'eleganza dell'allestimento delle sale di Palazzo Zabarella. Ed è un successo che premia tutta Padova anche a livello economico alla luce dell'importante ricaduta turistica: i visitatori, infatti, provengono non solo dalle zone limitrofe ma anche da tutta Italia e dall'estero.