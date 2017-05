Sperimentando 2017, già 4mila visitatori alla mostra “Alla scoperta del cosmo” alla cattedrale ex Macello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La mostra scientifica interattiva Sperimentando, aperta al pubblico alla “Cattedrale” ex Macello di via Cornaro 1 dal 21 aprile al 21 maggio 2017, ha già totalizzato 4mila visitatori.

Promossa da Comune di Padova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Università degli Studi Padova, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Associazione per l’Insegnamento della Fisica e Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in collaborazione con alcuni istituti superiori padovani e con il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e dell’Agenzia Spaziale Italiana, la mostra con questa sedicesima edizione porta alla scoperta del Cosmo i visitatori, che possono familiarizzare con i fenomeni scientifici, provando e toccando gli oltre 200 esperimenti esposti, accompagnati da giovani guide.

Molto frequentati anche gli eventi collegati alla mostra, già 1500 le presenze: tutto esaurito alle visite guidate ai Laboratori Nazionali di Legnaro e alla Specola (per accontentare il pubblico rese disponibili altre due date, 18 e 20 maggio, prenotazione obbligatoria a eventieperimentando@gmail.com o al numero telefonico 3453889953), aula magna al completo per le conferenze, folla per osservare il sole alla domenica e per andare in viaggio con lo Space Shuttle.

Molto richiesti i laboratori, 500 gli studenti prenotati: questa settimana fino a giovedì 11 maggio ci sarà il laboratorio Galileo e il moto dei corpi; domenica 14 e 21 maggio ci sarà la tombola dell’Universo con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dal 15 al 20 maggio il laboratorio Lontani da casa con INAF. Per questi laboratori e per la tombola ci sono ancora posti disponibili (le prenotazioni per la tombola del 14 terminano alla sera di giovedì 11 e quelle per il 21 alla sera di giovedì 18).

Per soddisfare le richieste, come evento straordinario, sarà inoltre proposta l’attività Supereroi al microscopio sabato 13 e 20 maggio alle ore 16, domenica 14 e 21 maggio su due turni, alle ore 11 e alle 16 (dai 5 anni d’età). Prenotazioni su sito http://sperimentando.lnl.infn.it o al numero telefonico 3453889953.

La mostra anche quest’anno ha visto protagonisti gli studenti, che si sono sfidati nei concorsi l’Arte sperimenta con la scienza, Sperimenta anche tu. La premiazione dei concorsi si terrà martedì 16 maggio alle ore 16 nell’aula magna del complesso Vallisneri in via Ugo Bassi 58.

Il concorso l’Arte sperimenta con la scienza è stato vinto dagli studenti Gianmarco Spillare e Giovanni Preto cl. 2F del Liceo Scientifico “Guarino Veronese” di San Bonifacio (VR) con il professore Stefano Fattori che hanno proposto il logo scelto per l’edizione di quest’anno della mostra. I vincitori del concorso Sperimenta anche tu saranno svelati in occasione della premiazione. Tutti i 35 lavori degli

studenti che hanno partecipato al concorso Sperimenta anche tu sono esposti in mostra: si tratta di robot che esplorano strani pianeti, di riproduzioni di sistemi solari, di ologrammi di costellazioni, di reazioni chimiche che simulano il big bang, di eclissi, comete e tanto altro. Sono previsti premi per i primi tre classificati delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Sarà assegnato anche un premio per la comunicazione per il miglior filmato che descrive il lavoro realizzato: i filmati sono visibili su you tube.

Sperimentando – “Cattedrale” ex Macello via Cornaro – Padova – 21 aprile/21 maggio 2017, inaugurazione 21 aprile ore 11

Le visite sono organizzate in turni della durata di due ore ciascuno.

Dal lunedì al venerdì : due turni alle ore 9 e 11, apertura pomeridiana dalle 15 alle 17 solo se l’iscrizione è di almeno 15 persone. Sabato quattro turni alle ore 9, 11, 15 e 17. Festivi tre turni alle ore 10, 15 e 17.

Ingresso euro 4. Ridotto euro 3 per turno per studenti in visita didattica e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Laboratori euro 4.

Gratuito per bambini fino ai 4 anni accompagnati dai genitori, per 2 insegnanti per scolaresca, disabili e per i partecipanti ai concorsi di Sperimentando.

Prenotazioni sul sito http://sperimentando.lnl.infn.it o telefonando a Annalisa Forin al n. 345/3889953

Informazioni http://sperimentando.lnl.infn.it o e-mail sperimentando@lnl.infn.it

Ariella Metellini - Curatrice Mostra Sperimentando - cell. 340/0039073

Chiara Zecchin - Responsabile Segreteria Organizzativa (INFN/LNL) - tel. 049/8068356 - cell. 339/8226851