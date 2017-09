Tango in Prato, "La ronda più grande del mondo" ha radunato gli appassionati a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si è svolta nella serata di martedì 5 settembre in Prato della Valle la seconda edizione di un incontro informale di tango da record: la ronda più grande del mondo.

PADOVA CITTÀ DEL TANGO. L’Italia dopo l’argentina è uno dei Paesi in cui il tango argentino è più praticato.

Padova all’interno del panorama nazionale gioca un ruolo di rilievo grazie alle numerose scuole con maestri di fama internazionale. Ed è proprio a Padova che si è svolta la seconda edizione di una milonga da record. Il tango si balla infatti in appositi luoghi, le milonghe, dove vi è un apposito spazio di ballo circolare detto ronda in cui i ballerini - i tangueri - ballano in senso antiorario.

LA LOCATION. “La bellissima piazza di Prato della Valle, con la sua forma ovale e il suo fondo di asfalto liscio, è una bellissima ronda naturale per noi tangueri - spiega Michele Moro, ideatore e organizzatore dell’iniziativa -. Con i suoi oltre seicento metri di sviluppo richiede quasi un’ora per essere percorsa a ritmo di tango”. L'incontro annuale ha visto ieri sera centinaia di appassionati radunarsi in Prato per condividere quest’esperienza vissuta sulle note leggere dei grandi classici del tango, come Piazzolla.

LE INIZIATIVE A PADOVA. “E non solo! - precisa l'organizzatore - il tango sempre più in questi ultimi anni si balla anche su brani rivisitati con nuove orchestrazioni o addirittura su brani di tango nuevo o neotango, dalle sonorità più moderne. Il tango nelle strade, che chiamiamo amichevolmente Street Tango, è un modo simpatico per vivere la città e avvicinare i padovani a quest’arte definita patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO. Un modo anche per ampliare l’antico ballo dell’abbraccio a nuovi tipi di musica e avvicinare un pubblico più giovane. Da qualche anno alle porte di Padova un gruppo di appassionati ha creato la prima videomilonga stabile in Italia”.

