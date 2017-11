“Una stagione spaziale” al Teatro de LiNUTILE, tutti gli spettacoli in cartellone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Teatro de LiNUTILE presenta gli spettacoli in programma per la stagione 2018, che andranno in scena a Padova tra novembre e aprile.

Inizio spettacoli: ore 21

La stagione rientra in Lettera 22 – Premio giornalistico di critica teatrale Under 36

Network Lettera 22 – Premio giornalistico di critica teatrale Under 36

Il Teatro de LiNUTILE fa parte del network Lettera 22 – Premio Giornalistico di Critica Teatrale, e ne accoglie i concorrenti nella stagione 2017/18. Il concorso è rivolto a giovani giornalisti, collaboratori di testate giornalistiche e blogger, studenti universitari, che vogliano accettare una sfida, creare nuovi modelli di critica per il teatro e la danza.

14 città in Veneto, 4 in Lombardia, 20 teatri veneti, 8 lombardi, 50 in tutta Italia, 8 festival, 4 università in oltre 50 città, impegnati a scovare i giovani talenti del giornalismo culturale; e a promuovere la cultura teatrale, con incontri, convegni, tavole rotonde, in cui giornalisti, critici, studiosi, artisti, studenti e spettatori possano incontrarsi e confrontarsi.

Lettera 22 è riconosciuto dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti ed è sostenuto da Fondazione Cariplo, Università degli Studi di Padova, dipartimento di Studi Linguistici e Letterari; nasce in collaborazione con regione Lombardia nell’ambito di NEXT-Laboratorio delle Idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo e A.G.I.S. Triveneta; ed è patrocinato da MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione del Veneto, Associazione Nazionale Critici di Teatro, A.G.I.S. Nazionale, Università degli Studi di Padova-Corso di Laurea DAMS e Università degli Studi di Milano-Dip. Beni Culturali e Ambientali.

Il bando esce il 7 novembre 2017.

www.premiolettera22.it

PROGRAMMA

BIGLIETTI

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (Studiare a Padova Card, bambini fino ai 12 anni)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com - 049.2022907

INFORMAZIONI

Teatro de LiNUTILE

via Agordat, 5 - Padova

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2018/

Gallery