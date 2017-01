Torreglia e il Parco Letterario Petrarca protagonisti della puntata di "Borghi d'Italia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sabato 7 gennaio alle 14.20, domenica 8 gennaio alle 06.20 e domenica 29 gennaio alle 14.20 saranno protagonisti su "Borghi d'Italia" di TV2000 il comune di Torreglia e il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei.

Mercoledì 4 gennaio andrà in onda l'anteprima della puntata al Cinema Teatro La Perla.

La decima puntata stagionale di Borghi d'Italia vi porterà a Torreglia, meglio conosciuta come "la perla" dei colli Euganei.

Nel corso del programma interverranno il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti della vita cittadina.

Visiterete inoltre i borghi del territorio, con in testa il borgo di Luvigliano; poi le parrocchiali, l'antica chiesa di San Sabino, il suggestivo Castelletto e la maestosa Villa dei Vescovi.

Percorrerete l'itinerario del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, collegato alla rete dei Parchi Letterari Italiani della Società Dante Alighieri, e scoprirete i luoghi dove hanno vissuto gli importanti poeti e scrittori che hanno frequentato Torreglia.

Nell'antica trattoria Ballotta, datata 1605, verranno degustati i piatti e i prodotti tipici del territorio.

Ma Torreglia è anche terra di vini, quindi in una cantina circondata da colorati vigneti saranno presentati i deliziosi vini Doc della zona.

Come sempre non mancherà l'invito nel dialetto locale.

Torreglia, con la sua storia, i suoi poeti, la sua religiosità, i suoi colli, le sue sorgenti ed i suoi prodotti tipici, insomma, vi sorprenderà.

Per l'occasione il Parco Letterario Petrarca ha organizzato una speciale anteprima per mercoledì 4 gennaio al Cinema Teatro La Perla alle ore 20.45 (ingresso libero fino a esaurimento posti, per info 331.6179470, attivo solo per messaggi e WhatsApp).

L'incontro verrà moderato da Igor Marcolongo per il comune di Torreglia. Interverranno il sindaco Filippo Legnaro, il presidente Confesercenti Padova Nicola Rossi e il direttore Maurizio Francescon, il presidente della rete nazionale Parchi Letterari Stanislao de Marsanich.

Interverranno inoltre per il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei e per Assoturismo Confesercenti la dott.ssa Claudia Baldin con un focus sul parco Petrarca a Torreglia (varie attività di targhe, inaugurazioni, risvolto turistico) e lo scrittore Paolo Gobbi.

Don Giulio della Parrocchia di Torreglia presenterà il "Premio San Sabino" e "Cantare Torreglia".

L'assessore alla cultura e turismo Lorenzo Marenesi illustrerà i motivi della scelta del Parco Petrarca su Torreglia, che tra l'altro ha deciso di dedicare alla letteratura anche il calendario 2017.

Presenterà lo Speciale "Torreglia" di Borghi d'Italia di Tv2000 il regista e conduttore Mario Placidini.

Per tutti gli approfondimenti: www.tv2000.it/borghiditalia http://www.parchiletterari.com/parchi/francesco-petrarca-e-dei-colli-euganei/index.php