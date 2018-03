“I valori che non muoiono 2018”, tutti gli appuntamenti a Palazzo Moroni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La rassegna I valori che non muoiono, promossa dall'Assessorato alla Cultura / Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, rappresenta, all'interno delle iniziative culturali della città, una tradizione consolidata da oltre un decennio di attività. Ciascun incontro nasce a margine di una figura, un tema o un'immagine scelti tra le possibilità innumerevoli che ogni canto dantesco può evocare, suggerire o ricordare. Per ripercorrerne poi il motivo all'interno della storia della cultura, secondo un gioco di specchi o di rimandi che giunge fino a noi.

Il ciclo di quest'anno è dedicato ad un tema, quello della giustizia, tanto universale quanto complesso. Perennemente giocato sul filo sottile di un'alterità tesa tra norma e coscienza, tra sentimento e diritto positivo. Rispetto al quale rappresenta, forse, prima che un'acquisizione un orizzonte di senso, una tensione dell'anima, irrinunciabile quanto, spesso, inappagata. Perché, se codificata in regole e norme, non ne attesta che una dolorosa, incessante insufficienza. Senza cessare, per questo, di rappresentare il difficile, umanissimo punto di equilibrio tra l'equità e la vendetta, tra la pietà e la verità. Tra l'esercizio meccanico del diritto e le infinite sfumature del comportamento umano.

Conferenze a cura di Maristella Mazzocca, Presidente dell'Associazione Dante Alighieri-Comitato di Padova.

Inizio conferenze: ore 17.30

Sala Anziani a Palazzo Moroni

Giovedì 5 aprile

Padova nella grande guerra: i luoghi della memoria

“Ma tosto fia che Padova al palude cangrrà l’acqua che Vicenza bagna...” (Pd., 9)

Intervengono:

Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova

Marco Mondini, Università di Padova

Conduce Maristella Mazzocca

Giovedì 12 aprile

Il colore della memoria

Intervengono:

Fabio Finotti, Università di Philadelphia

Giovanni Silvano, Università di Padova

Conduce Maristella Mazzocca

Giovedì 19 aprile

Il mito dell’innocenza

Intervengono:

Anna Scacchi, Università di Padova

Simone Francescato, Ca’ Foscari

Conduce Maristella Mazzocca

Giovedì 3 maggio

Nel giardino dell’Eden

“Qui fu innocente l’umana radice”

Intervengono:

Sergia Jessi Ferro, Corriere della sera

Giulio Osto, Facoltà Teologica del Triveneto

Conduce Maristella Mazzocca

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile per il credito formativo.

Informazioni:

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529 - donolatol@comune.padova.it

Società Dante Alighieri - Comitato di Padova

cell. 348 1072540 - dantealighieripadova@gmail.com