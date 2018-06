Aperitivo a Villa Molin: visita guidata e degustazione di vini nel giardino all'italiana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Le ville venete dei colli Euganei si affacciano direttamente sul Bacchiglione, perchè queste antiche vie d’acqua erano il collegamento più immediato con le città di Padova e di Venezia.

Viaggiare Curiosi offre l’occasione di visitare Villa Molin, opera rinascimentale di Vincenzo Scamozzi a due passi da Padova, aperta in via esclusiva.

Dopo la visita guidata degli interni affrescati, con i volumi nitidi ed eleganti e di una grande coerenza geometrica, lasciatevi incantare dal maestoso giardino all’italiana con statue, ruscelli e ponticelli.

Sotto la luce del tramonto, assaggiate i vini vulcanici dei colli Euganei, ricchi di minerali e di profumi, e chiacchierate con il vignaiolo della Fattoria Eolia che li ha prodotti.

Dettagli

Punto di ritrovo: Villa Molin, via Ponte della Cagna, 106 - Padova. Parcheggio gratuito

Durata: 2 ore circa

Prezzo: 22 euro a persona con minimo 10 persone, comprensivi di ingresso e visita guidata in villa, degustazione di tre vini della Fattoria Eolia. Pagamento in loco

Lingue: italiano e inglese

Date

Venerdì 6 e 20 luglio, ore 18.30

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

328.4089272

info@viaggiarecuriosi.com

http://www.viaggiarecuriosi.com/it/​