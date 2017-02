Carnevale, San Valentino, visite guidate ed escursioni: gli eventi del weekend a Padova

1 / 2

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante esto fine settiana. Per vedere l'elenco completo vi basterà cliccare qui.

Ritorna a Casale di Scodosia l’attesissimo appuntamento con il Carnevale del Veneto, la grande manifestazione che avrà inizio domenica 12 febbraio con la prima sfilata dei carri accompagnata da musica e con ospite Miss Italia, inoltre per le vie del centro troverete bancarelle, mostre, arte di strada e spettacoli. In anteprima, sabato 11 febbraio alle 20.45, al teatro San Giorgio va in scena il concorso canoro “Voci Nuove”.

Sono in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio alle ore 16 due visite guidate animate al Piano Nobile dello stabilimento Pedrocchi. La prima visita avrà il titolo “È successo un ‘48: fasti e vicende del caffè senza porte”, la seconda di chiamerà “Il caffè, esotica bevanda”. All’interno del locale si trova anche la mostra “Incontro sensoriale tra Arte e Caffè”.

“Billy Elliott”, il celebre musical dedicato alla danza e all’amicizia riparte per il lungo tour italiano, che lo porterà al Gran Teatro Geox con due date, sabato 11 e domenica 12 febbraio, sempre alle ore 21.30.

Anche il Teatro Verdi offre tre spettacoli nel corso del fine settimana. Venerdì 10 febbraio alle ore 20.45 torna la rassegna di danza “Evoluzioni” con la performance “Cantico dei cantici”, sabato 11, allo stesso orario, va invece in scena “La Divina”, per la rassegna “Divertiamoci a teatro”. Infine, domenica 12 alle ore 16 tocca a “La Bella e la Bestia”.

Doppio appuntamento alla Fiera di Padova: nelle giornate da venerdì a domenica si svolge Itinerando Show, l’esposizione dedicata a turismo e sport acquatici, con ExpoCamper e MondoMare, mentre sabato e domenica si tiene Padova Sposi, con una ricca serie di iniziative sul mondo del wedding.

Sarà un weekend all’insegna del teatro e della musica quello in programma nella sala dei Giganti. Si comincia venerdì 10 febbraio con lo spettacolo “Viaggio al termine della notte” con Elio Germano alle ore 20, mentre domenica 12 febbraio alle 11 sarà protagonista la musica, con il concerto del pianista Emanuel Rimoldi.

In occasione della festa degli innamorati la città di Monselice organizza una serie di eventi dall’11 al 14 febbraio. Troverete mercatini, negozi aperti in centro, eventi per bambini, giri in carrozza e voli panoramici. Da non perdere la visita al castello a prezzo ridotto e la visita gratuita al Santuario delle Sette Chiese, domenica alle 15.