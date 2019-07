Concerti, manifestazioni in piazza, sagre e feste in piscina: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno protagonisti insieme sabato 20 luglio in un imperdibile tour che tocca anche Padova, allo stadio Euganeo. Appuntamento alle ore 21. Info viabilità, navette e biglietti qui.

Sabato 20 luglio, in piazza della Repubblica nel cuore di Abano Terme, a partire dalle 21.30, si terrà 80 Festival, il grande evento di Mauro Tonello e Radio Company dedicato alla musica degli anni 70 e 80. Sul palco si esibiranno Sandy Marton (“People From Ibiza”), Papa Winnie (“You are my sunshine) e i Via Verdi (“Diamond”).

Uno spettacolo incredibile tutto da guardare. “Le Fanfarlo” vi faranno emozionare come nessuno mai. Appuntamento alle 21 ai Navigli di Padova sabato 20 luglio. Qui i dettagli.

Sabato 20 luglio in programma una serata speciale al chiar di luna con il “Moonlight Duo”. Il ritrovo sarà alle ore 20.30 a Torreglia in via Vittorio Veneto (parcheggio scuole medie) per arrivare poi a Roccolo Bonato. Il percorso ha una lunghezza di 5 km e un dislivello di 100 m. Biglietti 10 euro.

Venerdì 19 luglio, dalle 21, il centro storico di Cittadella ospiterà “La notte del fuoco”. Protagonista della serata sarà il primo dei quattro elementi presenti in natura, il fuoco, che animerà le vie e le piazze della città murata con spettacoli ed esibizioni di artisti di strada, giocolieri, sputafuoco e sfilate itineranti di gruppi di figuranti. Programma nel dettaglio qui.