Diffondere la cultura e i servizi digitali per le imprese: al via i webinar della Camera di commercio

Eccellenze in Digitale sbarca a Padova. La Camera di Commercio porta in azienda i vantaggi degli strumenti digitali con il ciclo di webinar #mercoledInDigitale e #LavoriamodaRemoto. L’ente camerale prende per mano le imprese e le accompagna nel pianeta dei servizi digitali per accrescere la loro competitività. Lo fa con un mirato ciclo di ​4 ​webinar gratuiti informativi e formativi ​rivolti alle aziende e ai professionisti - ​tutti i mercoledì a partire dal 22 aprile fino al 13 maggio​ - dal titolo “​#mercoledInDigitale - #IoRestoaCasa​”.

#LavoriamodaRemoto

In contemporanea, il programma di appuntamenti con la formazione digitale gratuita prevede anche 3 workshop dal titolo “​#LavoriamodaRemoto​”.

L’iniziativa è organizzata dall’ente camerale padovano assieme a Unioncamere e in collaborazione con Google Italia per aiutare le imprese a conoscere gli strumenti digitali a loro disposizione. Attraverso questo percorso formativo gratuito, le imprese potranno conoscere e approfondire le numerose opportunità e le potenzialità che il mondo Digital e la Rete offrono a portata di tutti, soprattutto in un momento di lockdown come questo.

La crescita delle imprese

Il progetto "Eccellenze in digitale" nasce infatti con l'obiettivo di aiutare le imprese ad avviare un percorso di crescita grazie al Digitale e al Web Marketing, sviluppando nuove competenze su strumenti base e indispensabili per impostare la strategia digitale più efficace e per far crescere il proprio business nei mercati.

Cambiano le abitudini di acquisto

Se ci si ferma a pensare a quante persone, oggi, sono online ogni giorno, quante volte accedono al web o ai social network o come sono cambiate le abitudini di acquisto, è ovvio domandarsi come sfruttare al meglio questa opportunità per la propria attività lavorativa.

Durante i 4 webinar, realizzati in collaborazione con esperti del settore, verranno messi sotto la lente i seguenti temi:

L’evoluzione del mercato (​conoscere l’ecosistema digitale, concorrenti, consumatori, nuove competenze e nuove strategie di business)

Digital Marketing e Social Media Marketing ​(strategie e strumenti per rispondere e migliorare il contatto con il client nel web)

E-commerce vs Retail (vendita al dettaglio) ​(qual è la soluzione per chi vuole vendere al giorno d’oggi?)

L’analisi dei dati della presenza online ​(l’importanza di conoscere il successo o il fallimento di una strategia di comunicazione è una questione di “valore”)

Il primo incontro

Si comincia ​mercoledì 22 aprile (tutti gli incontri avranno come orario ​dalle ore 15 alle 18) con il tema “​L’evoluzione del mercato​”; il secondo appuntamento è in programma ​mercoledì 29 aprile e verterà sul “​Digital Marketing e Social Media Marketing​”. Terzo incontro online con EiD è fissato ​mercoledì 6 maggio con il webinar “​E commerce vs Retail​” che metterà in luce le soluzioni attualmente migliori per chi vuole ​vendere al giorno d'oggi. Infine, ​mercoledì 13 maggio l’appuntamento in rete è con il webinar “​L’analisi dei dati della presenza online​”. ​Per partecipare a ciascun appuntamento è necessario iscriversi online attraverso il sito camerale.

Il programma dei workshop ​

Il programma dei tre workshop ​#LavoriamodaRemoto è invece il seguente: lunedì 4 maggio (dalle ore 16 alle 17) si parte con il tema dei “​Google Tools​” (Analitycs, Google Trends, Adwords e altri strumenti indispensabili per il web marketing); ​venerdì 8 maggio (dalle ore 10 alle 11) focus su “​Lavorare da casa come in ufficio​” e ​lunedì 11 maggio (dalle ore 10 alle 11) l’ultimo appuntamento è mirato su “​L’ufficio digitale, strumenti e app​”.

A fianco delle imprese

Per il presidente della Camera di Commercio di Padova, ​Antonio Santocono​, «​con questi percorsi digitali offerti alle imprese la Camera di Commercio di Padova si conferma pioniera dell’innovazione ed importante alleata del Sistema economico per favorire i processi di digitalizzazione puntando a migliorare la propria competitività. Questa è una straordinaria occasione per tutte le nostre aziende, ​ma anche un treno che parte e che invitiamo tutti a prendere, per non rimanere indietro. E non parlo solo di manifattura, ma anche di artigianato, commercio e servizi, tanto da poter davvero utilizzare il concetto più allargato di Impresa 4.0».

