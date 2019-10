Vitivinicoltura biologica: corso gratuito per imprenditori agricoli a Vo'

Si tratta di un corso importante che toccherà i vari argomenti per una gestione sostenibile in vigneto e cantina: dagli aspetti pratici della certificazione e conversione bio, alla gestione biologica in cantina e vigneto, a una visita didattica in un’azienda d’eccellenza biologica del Trentino.

Dove si svolge il corso?

Il corso è gratuito e si svolgerà ogni 15 giorni presso la sede del Consorzio dei Vini dei Colli Euganei in p.tta Martiri 10/a a Vo’ (Pd).

A chi è rivolto?

E’ rivolto ad agricoltori, coadiuvanti, famigliari.

Info e iscrizioni

Per scaricare la locandina e la scheda di iscrizione clicca qui

Per iscrizioni: info@cipatveneto.it