Atenei e ranking: Shangai posiziona l'Università di Padova tra le migliori al mondo e al top in Italia

Un valore universamente riconosciuto: dopo le ottime valutazioni ottenute quest'anno dall'Università di Padova nei ranking Cwur e QS, arriva l'eccellente performance nel ranking dell’agenzia cinese ShanghaiRanking Consultancy, collegata all’Università di Shanghai.

Ranking

Il Global Ranking of Academic Subjects 2020, che prende in considerazione più di 4.000 università di 90 Paesi di tutto il mondo, valuta le università "per disciplina" in 5 diversi ambiti: scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali. E i risultati dell'indagine mettono l'Università di Padova diverse volte sul podio e fra i migliori atenei al mondo. In particolare, Padova è prima in Italia per:

Ingegneria idraulica (23esima al mondo)

Scienze agricole (49esima al mondo)

Ingegneria delle telecomunicazioni (fascia 50- 75 al mondo)

Statistica (76-100)

Tecnologie mediche (50-75)

Psicologia (101-150), assieme a La Sapienza

Scienze della Terra (101-150)

Ecologia (151-200)

Scienze dell'educazione (151-200)

Moltissime le altre materie in cui Unipd eccelle secondo il ranking cinese: su tutte Fisica, per la quale è seconda in Italia e 34esima nel mondo, e Automation&Control (seconda e 38esima). Tutte le tabelle sono disponibili a questo link.