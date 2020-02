Coronavirus: sospesi gli esami, le lauree e le lezioni dall'università, chiuse aule studio e biblioteche

In applicazione di quanto previsto dal punto j dell’articolo 1 dell’ordinanza del Ministero della Salute - in concerto con la Regione Veneto - emanata nella serata del 23 febbraio, è disposta la sospensione fino al 1 marzo 2020 delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Tale sospensione riguarda ogni tipo di procedura concorsuale e selettiva che preveda la presenza dei concorrenti, comprese le selezioni di ammissione ai corsi di studio. Sono escluse, oltre ai concorsi per personale sanitario, anche le procedure che prevedono esclusivamente interviste tramite collegamento telematico dei partecipanti.

