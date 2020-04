“Università aperta”: i seminari del dipartimento di studi linguistici e letterari “via Zoom”

In un momento difficile dovuto all’emergenza coronavirus e di generale chiusura delle attività culturali, il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) dell’Università di Padova offre a studenti e ciità un programma delle attività seminariali e di incontri culturali organizzati per i mesi di aprile e maggio 2020 attraverso la piattaforma Zoom.

Scarica il programma con tutti i seminari

La proposta culturale

Data l’impossibilità di partecipare in presenza a tali incontri e nel rispetto delle norme sulla distanza sociale, la trasmissione online di questi incontri rappresenta dunque un modo per mantenere viva e aperta alla cittadinanza la proposta culturale dell’Università. L’iniziativa prende infatti il nome di “Università aperta” e coltiva la speranza di incontrare l’interesse e la passione delle tante persone (docenti, studiosi, appassionati) che, come ogni anno, desiderano partecipare alle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di studi Linguistici e Letterari.

Momento di crescita

«Da sempre le attività di studio e di ricerca costituiscono non solo un momento di incontro e di crescita culturale per i nostri studenti, ma anche di confronto con la cittadinanza - dice il direttore del DiSLL prof. Sergio Bozzola -. In una fase per molti aspetti inedita e complessa come quella che tutti stiamo oggi vivendo, era importante ribadire che l’Università rimane ‘aperta’ e che chi vuole può prendere parte, come sempre è stato, al suo quotidiano esercizio di investigazione del sapere, di approfondimento della conoscenza, di dialogo e cooperazione».

Gli incontri

Gli incontri si terranno in forma telematica e avranno come ospiti non solo studiosi dell’Università di Padova, ma anche relatori di molti altri Atenei italiani e internazionali, nonché scrittori, registi, studiosi, e riguarderanno le numerose anime culturali che compongono il Dipartimento di studi Linguistici e Letterari, muovendosi tra letteratura, lingue, cinema e spettacolo.

I temi trattati

Tra i seminari vi saranno infatti gli incontri di Cinema e Letteratura , coordinati dai proff. Denis Brotto e Attilio Motta, che riserveranno un approfondimento al cinema di Max Ophuls e in seguito ospiteranno, tra gli altri, la scrittrice Luciana Castellina e le registe Carolina Rosi e Didi Gnocchi che presenteranno il documentario “Citizen Rosi” (2019) dedicato a Francesco Rosi.

, coordinati dai proff. Denis Brotto e Attilio Motta, che riserveranno un approfondimento al cinema di Max Ophuls e in seguito ospiteranno, tra gli altri, la scrittrice Luciana Castellina e le registe Carolina Rosi e Didi Gnocchi che presenteranno il documentario “Citizen Rosi” (2019) dedicato a Francesco Rosi. Vi saranno poi i seminari di AltrEurope dal titolo “AVANT-GARDE: le avanguardie artistico-letterarie nell'Europa Centro-Orientale e balcanica” con ospiti quali Alessandro Catalano dell’Università di Padova, Rosanna Morabito (Università di Napoli "L’Orientale"), Jadranka Cergol dell’Università del Litorale a Capodistria, Alessandro Ajres e Massimo Maurizio dell’Università di Torino.

dal titolo “AVANT-GARDE: le avanguardie artistico-letterarie nell'Europa Centro-Orientale e balcanica” con ospiti quali Alessandro Catalano dell’Università di Padova, Rosanna Morabito (Università di Napoli "L’Orientale"), Jadranka Cergol dell’Università del Litorale a Capodistria, Alessandro Ajres e Massimo Maurizio dell’Università di Torino. I seminari di Anglistica e Americanistica, organizzati dalle proff. Annalisa Oboe e Anna Scacchi, vedranno gli interventi di studiosi quali Grazia Micheli (Nottingham University), Cinzia Schiavini (Università di Milano Statale) e Paola Spinozzi (Università di Ferrara), mentre gli incontri Orillas organizzati dai proff. Bizzarri e Rossi saranno dedicati a temi di letteratura, linguistica e cultura fra Spagna e America Latina, e vedranno la presenza di Adrían J. Sáez García (Università Venezia Ca' Foscari), Laura Alicino (Università di Bologna) e Nancy De Benedetto (Università di Bari).

Altre iniziative

Importante evidenziare che altre iniziative si aggiungeranno in corso d’opera, come gli incontri dello storico Circolo Filologico Linguistico Padovano (fondato da Gianfranco Folena, di cui proprio in questi giorni ricorre il centenario dalla nascita), nonché i seminari di Linguistica (Webinar) e quelli di Italianistica, tutte iniziative sempre molto apprezzate e seguite non solo dalla comunità di studenti dell’Ateneo, ma anche dal pubblico cittadino.

Come partecipare

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito del Dipartimento DISLL alla voce “Seminari permanenti” (https://www.disll.unipd.it/seminari-permanenti).