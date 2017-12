Calcio a cinque, le finali regionali di coppa maschili e femminili approdano a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Qualche giorno dopo la matematica qualificazione arriva la conferma ufficiale: la Coppa Italia - fase regionale lascia Ponzano e si trasferisce a Padova. Il massimo evento del calcio a cinque regionale sarà organizzato dalla società biancoscudata che, negli scorsi giorni, aveva presentato al Comitato Veneto la propria candidatura.

AL LAVORO PER OFFRIRE UN GRANDE SPETTACOLO.

Una notizia accolta con felicità nell’ambiente del team, con il board dirigenziale impegnato a definire i dettagli per poter regalare ai tifosi patavini e a tutti gli appassionati veneti tre giorni di grandi emozioni. Felicità e soddisfazione anche da parte degli atleti della Prima Squadra che, con la qualificazione già in mano, cercheranno venerdì 15 dicembre il successo nel derby contro lo Sporting Padova per blindare il secondo posto e cercare il miglior abbinamento possibile ai quarti.

LE SQUADRE QUALIFICATE.

Per le finali maschili, oltre ai biancoscudati, le altre sette qualificate sono la capolista Altamarca, Montecchio, Rossano, Sedico, A-Team, Verona e Gifema. In parallelo alle Final Eight maschili, sempre alla Gozzano scenderanno in campo anche le donne con le finali di Coppa, in questo caso a quattro. Le società qualificate sono: Villa Imperiale PlanetVip (Girone A), Mareno Gialloblù (girone B), Italgirls Breganze (girone C), SanVe Mille (girone D).