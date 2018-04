Ciclismo, Alberto Dainese cala il tris: l’aponense si impone a San Vendemiano

Sprint vincente. L’ennesimo: Alberto Dainese si impone in volata a San Vendemiano, cogliendo così il suo terzo successo stagionale.

Tris servito

Un successo perentorio per il velocista di Abano Terme in forza alla Zalf Euromobil Désirée Fior, che si ripete dopo la vittoria di inizio stagione alla Firenze-Empoli e il bis concesso al Memorial Vincenzo Mantovani. L'appuntamento internazionale di San Vendemiano, nella Marca, è caratterizzato da ben quattro scalate del Muro di Ca' del Poggio ed è incentrato sulla lunga fuga di 14 atleti, tra cui figura il figlio d'arte Edoardo Francesco Faresin. Nel corso dell'ultima tornata le carte si rimescolano, con il gruppo che transita molto frazionato in vetta alla celebre salita trevigiana: i ragazzi della Zalf, diretti nell'occasione da Luciano Rui, confezionano il capolavoro di giornata, riportando sotto il gruppo e lanciando uno sprint perfetto (nella foto di www.photors.it) ad Alberto Dainese. E sono otto le vittorie stagionali per la Zalf Euromobil Désirée Fior, perché anche Giovanni Lonardi centra il terzo successo alla Coppa Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio (Fi).