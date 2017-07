Italian Coffee Petrarca è pronta per il “colpo Basso” Alexandre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"La società del Presidente Morlino e del Main Sponsor Scapuccin sarebbe pronta a sferrare un "colpo Basso". Alexandre Basso, centrale difensivo dell’Augusta di Serie A2, sembra essere il prossimo acquisto dell’Italian Coffee Petrarca.

A questo punto alla formazione del Petrarca non mancherebbe davvero nulla per poter essere competitivo per la vittoria anche in Serie A2 (negli scorsi giorni si era parlato dell’ipotesi di ripescaggio).

L’annuncio da parte dell’Italian Coffee Petrarca sembra imminente."